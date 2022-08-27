Почему сушилки для рук в общественных туалетах небезопасны

Американец Даллин Льюис опубликовал видео проведения эксперимента по выращиванию микробов из сушилок для рук на чашках Петри, который показал, что устройства могут быть не безопасны. Об этом сообщает Daily Mail.

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Автор видео провел эксперимент в общественном туалете, на заправочной станции, в кинотеатре и в магазине. В течение нескольких секунд он держал чашку Петри на пути потока воздуха, выходящего из сушилки. После инкубации в течение трех дней каждая чашка Петри покрылась белыми, желтыми и черными пятнами — бактериями и грибами. Сушилка в общественном туалете оказалась наиболее загрязненной.

Ранее Дэвид Уэббер, микробиолог с 50-летним стажем, заявил, что не вытирать руки после посещения туалета может быть даже хуже, чем не мыть их вообще. Но чашка Петри, которой помахали в воздухе в ванной перед инкубацией, чтобы имитировать, как кто-то встряхивает руки после мытья, осталась совершенно прозрачной — это может говорить о том, что встряхнуть руки будет гораздо гигиеничнее, чем высушить их с помощью сушилки.

Предыдущие исследования показали, что сушилки для рук могут накапливать микробы, засасывая их вместе с воздухом. Тем не менее, эксперты говорят, что очень важно высушивать руки после мытья, так как влажная среда идеальна для размножения бактерий. Предыдущие исследования показали, что 85% микробов попадают на поверхности с влажных рук.