Как правильно пить воду и почему это важно

Наше тело состоит на 55-78% из воды. Когда мы обезвожены, нашему организму недостаточно воды для поддержания его функций. Такой ситуации лучше не допускать, поэтому "Рамблер" поговорил с экспертом и узнал, как правильно пить воду и почему необходимо приучить себя к этому.
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К признакам обезвоживания относятся: уменьшение объема суточной мочи, концентрированная моча темного цвета, головная боль и/или головокружение, усталость, тошнота, мышечные судороги, высокий пульс, пониженное АД, сухость во рту и запор.
Отслеживайте употребление жидкости с помощью приложений и напоминаний в смартфоне – сейчас их огромное множество. Многие просто забывают о том, что надо пить воду.
Поставьте рядом с собой бутылку воды – пусть вода всегда будет под рукой.
Введите правило: выпить стакан воды перед каждым приемом пищи.
Если пить обычную воду совсем не хочется, придайте аромат и вкус вашему напитку - добавьте в нее кусочки лимона, трав или свежие фрукты.
После каждого похода в уборную выпивайте стакан воды для восполнения водного баланса вашего организма.
Включите в рацион овощи и фрукты с высоким содержанием воды (в огурцах 96%, кабачках 95% и в арбузе 92% воды). Суточное потребление воды в жидкостях и пище в среднем составляет: 2.7 литра для женщин и 3.7 литра у мужчин.