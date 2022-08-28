Как правильно пить воду и почему это важно

Наше тело состоит на 55-78% из воды. Когда мы обезвожены, нашему организму недостаточно воды для поддержания его функций. Такой ситуации лучше не допускать, поэтому "Рамблер" поговорил с экспертом и узнал, как правильно пить воду и почему необходимо приучить себя к этому.