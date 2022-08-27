Найдена связь между потреблением фастфуда и депрессией

Исследователи выяснили, что употребление продуктов, подвергшихся глубокой переработке, может быть причиной многих случаев тревоги и депрессии.

Продукты с высокой степенью обработки — это, как правило, те, что состоят из промышленных масел, жиров, сахаров, крахмала и белковых изолятов. Они также часто содержат ароматизаторы, красители, эмульгаторы и другие добавки. Эксперты считают такую еду нездоровой. Типичные примеры таких продуктов: сладкие напитки, фаст-фуд, чипсы, конфеты, выпечка с сахаром, гамбургеры и сосиски.