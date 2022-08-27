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1 час назад

Употребление нездоровой пищи может быть причиной беспокойства или депрессии

Ferra.ru

Исследователи выяснили, что употребление продуктов, подвергшихся глубокой переработке, может быть причиной многих случаев тревоги и депрессии.

Найдена связь между потреблением фастфуда и депрессией
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Продукты с высокой степенью обработки — это, как правило, те, что состоят из промышленных масел, жиров, сахаров, крахмала и белковых изолятов. Они также часто содержат ароматизаторы, красители, эмульгаторы и другие добавки. Эксперты считают такую еду нездоровой. Типичные примеры таких продуктов: сладкие напитки, фаст-фуд, чипсы, конфеты, выпечка с сахаром, гамбургеры и сосиски.

Учёные оценили случаи легкой депрессии, количество плохих с точки зрения ментального здоровья дней и тревожных дней среди 10 359 взрослых в возрасте 18 лет и старше. Оказалось, что те, кто потреблял наибольшее количество высокообработанных продуктов, сообщали о значительно большем количестве «нездоровых» и «тревожных» дней.

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