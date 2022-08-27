Специалисты перечислили самые полезные для почек продукты

Для стабильного функционирования почек лучше всего подойдет средиземноморская диета. Ежедневно необходимо употреблять как можно больше цельнозерновых продуктов, а несколько раз в неделю – бобовые. Также обязательно нужно включить в рацион рыбу и белое мясо, сезонные фрукты с овощами, орехи.