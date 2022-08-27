Специалисты перечислили самые полезные для почек продукты

В числе таких продуктов оказались овощи, фрукты, рыба и мясо.
Эксперты издания En Son Haber перечислили продукты, благотворно влияющие на состояние и работу почек.
Для стабильного функционирования почек лучше всего подойдет средиземноморская диета. Ежедневно необходимо употреблять как можно больше цельнозерновых продуктов, а несколько раз в неделю – бобовые. Также обязательно нужно включить в рацион рыбу и белое мясо, сезонные фрукты с овощами, орехи.
Вредными для почек признаны продукты с высоким содержанием натрия. Так, необходимо уменьшить употребление соли, свеклы, шпината, спаржи, сардин и анчоусов.
В рейтинг самых лучших продуктов для почек специалисты включили воду, семечки тыквы, оливковое масло, гречку, лук и цветную капусту.