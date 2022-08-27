Эндокринолог раскрыла три правила похудения

Четыре правила похудения раскрыла врач-эндокринолог Зухра Павлова в своем Telegram-канале. Советы по избавлению от лишней жировой ткани она в первую очередь адресовала людям с инсулинорезистентностью, однако эти рекомендации можно назвать универсальными.

Фото: Мослента Мослента

В первую очередь, чтобы сбросить вес, необходимо правило и полноценно питаться три-четыре раза в день. В рационе должны присутствовать белки и сложные углеводы. Садиться на диеты врач не рекомендовала, однако порции еды лучше уменьшить.

Во-вторых, нужно пить не менее литра воды в день. Лучше всего потреблять жидкость из расчета минимум 30 миллилитров на килограмм веса.

«В жару и при физнагрузках удваивайте. Конечно, при болезнях почек и гипертонии тут надо с врачами советоваться», — отметила Павлова.