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1 час назад

Эндокринолог раскрыла три правила похудения

Мослента

Четыре правила похудения раскрыла врач-эндокринолог Зухра Павлова в своем Telegram-канале. Советы по избавлению от лишней жировой ткани она в первую очередь адресовала людям с инсулинорезистентностью, однако эти рекомендации можно назвать универсальными.

Эндокринолог раскрыла три правила похудения
Фото: МослентаМослента

В первую очередь, чтобы сбросить вес, необходимо правило и полноценно питаться три-четыре раза в день. В рационе должны присутствовать белки и сложные углеводы. Садиться на диеты врач не рекомендовала, однако порции еды лучше уменьшить.

Во-вторых, нужно пить не менее литра воды в день. Лучше всего потреблять жидкость из расчета минимум 30 миллилитров на килограмм веса.

«В жару и при физнагрузках удваивайте. Конечно, при болезнях почек и гипертонии тут надо с врачами советоваться», — отметила Павлова.

В-третьих, на фигуру влияет сон и физическая нагрузка. Необходимо ложиться до 11 часов вечера и спать как минимум семь часов. Каждый день нужно ходить не менее пяти километров пешком, лучше всего совмещать это с нагрузками в спортзале.

Здоровье,
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