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23 минуты назад

Диетолог Щетинина рассказала о вреде жевательной резинки

Ura.Ru

Жевательная резинка повышает сахар в крови, однако при ее долгом использовании у человека в полости рта размножается бактериальная флора. Об этом URA.RU рассказала врач диетолог-эндокринолог PremierMedica Елена Щетинина.

Диетолог Щетинина рассказала о вреде жевательной резинки
Фото: Ura.RuUra.Ru

«Обычно после каждого приема пищи нужно прополоскать рот либо раствором, либо почистить зубы. Если нет возможности, тогда можно использовать резинку. Две минуты и выплюнул. У нее цель именно очищение полости рта от каких-то микроорганизмов. Но если вы будете бесконечно жевать резинку, а там в составе есть углеводы, то кроме повышения сахара в крови, она будет давать размножение бактериальной флоры», — сказала Елена Щетинина.

Кроме того, жевательная резинка бьет по желудочно-кишечному тракту, отметила эксперт.

«Если в больших количествах обжевываться резинками, без конца их менять, тогда из-за большого количества углеводов будет некомфортно в первую очередь для желудочно-кишечного тракта. Несмотря на то, что там сахарозаменители, они обладают таким действием как вздутие. Это касается не только диабетиков, а всех людей», — сказала она.

Здоровье,Елена Щетинина,
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