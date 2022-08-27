Диетолог Щетинина рассказала о вреде жевательной резинки

«Обычно после каждого приема пищи нужно прополоскать рот либо раствором, либо почистить зубы. Если нет возможности, тогда можно использовать резинку. Две минуты и выплюнул. У нее цель именно очищение полости рта от каких-то микроорганизмов. Но если вы будете бесконечно жевать резинку, а там в составе есть углеводы, то кроме повышения сахара в крови, она будет давать размножение бактериальной флоры», — сказала Елена Щетинина.