Употребление клубники снижает риск развития болезни Альцгеймера

О положительном влиянии клубники на физическое и психическое здоровье человека сообщили ученые Университета Раша.

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Американские специалисты провели масштабное исследование, которое началось в 1977 году. Они изучали данные о питании участников в течение 20 лет. Кроме этого, добровольцы проходили тесты, измеряющие их когнитивные способности.

Исследование длилось до самой смерти добровольцев. После этого специалисты изучали мозг участников. Результаты эксперимента были опубликованы в Журнале болезни Альцгеймера.

Работа показала, что у тех, кто часто употреблял клубнику, в мозге было меньше бета-амилоидного белка. Именно он часто становится причиной нейродегенеративных патологий, включая болезнь Альцгеймера, объяснили ученые. Положительно на состояние мозга этих людей повлиял пеларгонидин, которым богата клубника.