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16 минут назад

Перечислены способы избавиться от жира на животе

Ferra.ru

Эксперты пишут, что жир на животе вреден для здоровья, поэтому следует от него избавляться. Как это делать? Об этом — в материале издания Eat this, not that!

Перечислены способы избавиться от жира на животе
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Эксперты предупреждают, что неуправляемый стресс может усугубить накопление жира на животе. При этом у женщин стресс может влиять на форму тела больше, чем у мужчин.

В процессе похудения специалисты рекомендуют начать с простого, но неочевидного — улучшить сон. Здоровый сон — это важно для нормального функционирования всего организма. Далее следует пересмотреть своё питание. Не нужно морить себя голодом или исключать целые группы продуктов, но следует делать разумный выбор. Рекомендуется употреблять нежирный белок, большое количество овощей, умеренное количество фруктов, цельного зерна и нежирных молочных продуктов.

Помимо этого, регулярные физические упражнения — отличный способ избавиться от жира на животе и улучшить общее состояние здоровья. И особенно важно следить за употреблением сахара. Если вы едите его слишком много, жир откладывается вокруг основных органов.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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