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1 час назад

Невролог объяснила природу вздрагиваний во время засыпания

Мослента

Природу вздрагиваний во время засыпания объяснила в личном Telegram-канале врач-невролог Татьяна Стецкая.

Невролог объяснила природу вздрагиваний во время засыпания
Фото: unsplash.comunsplash.com

«Думаю, многие испытывали эти ощущения: когда внезапно в момент засыпания у вас вздрагивали руки или ноги, а кто-то вообще ощущал, будто падает с большой высоты. Вздрагивания при засыпании (или миоклония сна, или гипнагогические рывки) встречаются у большинства здоровых людей»,

— заявила Стецкая.

По ее словам, есть разные предположения относительно появления миоклонии сна. Одно из возможных — усиление старт-рефлекса.

«Есть триггеры, которые чаще провоцируют эти вздрагивания. На первом месте — стресс и переутомление, затем — недостаток сна, избыточный прием кофеина, никотина, алкоголя»,

— объяснила невролог. Если человек четко прослеживает связь с триггерами, то самое разумное — прекратить их действие, добавила она.

«Доказанного медикаментозного лечения гипнагогических подергиваний нет, потому что они безвредны. Если вас все же смущает их частота, если вы не отмечаете связь с триггерами, обязательно проконсультируйтесь неврологом. Нужно исключать другие расстройства»,

— подчеркнула специалист.

Здоровье,
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