Невролог объяснила природу вздрагиваний во время засыпания

«Доказанного медикаментозного лечения гипнагогических подергиваний нет, потому что они безвредны. Если вас все же смущает их частота, если вы не отмечаете связь с триггерами, обязательно проконсультируйтесь неврологом. Нужно исключать другие расстройства»,