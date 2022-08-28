Невролог объяснила природу вздрагиваний во время засыпания

Природу вздрагиваний во время засыпания объяснила в личном Telegram-канале врач-невролог Татьяна Стецкая.
«Думаю, многие испытывали эти ощущения: когда внезапно в момент засыпания у вас вздрагивали руки или ноги, а кто-то вообще ощущал, будто падает с большой высоты. Вздрагивания при засыпании (или миоклония сна, или гипнагогические рывки) встречаются у большинства здоровых людей»,
— заявила Стецкая.
По ее словам, есть разные предположения относительно появления миоклонии сна. Одно из возможных — усиление старт-рефлекса.
«Есть триггеры, которые чаще провоцируют эти вздрагивания. На первом месте — стресс и переутомление, затем — недостаток сна, избыточный прием кофеина, никотина, алкоголя»,
— объяснила невролог. Если человек четко прослеживает связь с триггерами, то самое разумное — прекратить их действие, добавила она.
«Доказанного медикаментозного лечения гипнагогических подергиваний нет, потому что они безвредны. Если вас все же смущает их частота, если вы не отмечаете связь с триггерами, обязательно проконсультируйтесь неврологом. Нужно исключать другие расстройства»,
— подчеркнула специалист.