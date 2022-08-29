Опасно ли спать без одежды

Что сделать, чтобы засыпать было комфортнее? Многие считают, что лучший сон – это сон без одежды. Но полезно ли спать голым, и как это может сказаться на здоровье? На все эти вопросы "Рамблеру" ответила врач общей практики, дерматолог, косметолог Елена Кудашкина.

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Сон без одежды

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Чтобы почувствовать свободу и расслабление, многие врачи рекомендуют спать без одежды. Считается, что так полезнее: ничто не мешает, не создает ограничений, не повышает температуру тела и т.д. От прохлады постельного белья тело человека быстрее остывает и погружается в сон. Тем не менее без одежды спит очень небольшое число людей.

Вред и польза

Многие необоснованно считают, что сон без одежды повышает риск заболеть, поскольку постельное белье содержит пыль и микроорганизмы, которые могут проникнуть в наружные половые органы и негативно отразиться на местной микрофлоре, отметила эксперт.

На самом деле та же пыль и те же микроорганизмы, по словам Кудашкиной, могут быть и в пижаме, поэтому отдых без одежды скорее полезен, чем вреден.

Нижнее белье создает давление на интимные части тела.

У мужчин происходит перегрев половых органов, что может привести к плохой фертильности.

Выделение влагалищной жидкости на нижнее белье.

Нет сдавливания бюстгальтером груди, что минимизирует риск развития онкологических заболеваний данных органов.

Более того, наличие одежды во время сна у людей, которые часто переворачиваются во сне, может привести к кожным заболеваниям (из-за повышенного потоотделения), а также дискомфорту в движениях, приводящих к нарушению сна.

Елена Кудашкина Врач общей практики, anti-age терапевт, дерматолог, косметолог

Почему лучше спать без одежды

Не научные, но жизненные наблюдения: люди, предпочитающие засыпать в обнаженном виде, чаще просыпаются в хорошем настроении, чувствуют себя более бодрыми и отдохнувшими. Это можно связать с правильной выработкой гормона окситоцина, который часто нарушается у людей с беспокойным сном.

Елена Кудашкина Врач общей практики, anti-age терапевт, дерматолог, косметолог

В пользу сна без одежды эксперт относит такие причины, как:

Укрепление иммунитета за счет закаливания. Во время такого процесса организм учится адаптироваться к окружающей среде и адекватно реагировать на различные неблагоприятные условия.

Улучшение метаболизма. Во время сна голышом происходит стабилизация обменов веществ. В большей степени, это благоприятно сказывается на работе сальных и потовых желез.

Нормализация кровообращения. Благодаря тому, что вещи не сдавливают сосуды, кровь имеет возможность свободно перемещаться по всей системе и выполнять свои функции без препятствий.

Быстрое засыпание. Благодаря тому, что швы не сдавливают тело, происходит процесс нормального засыпания.