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1 час назад

Ведущая «Топ-модели по-американски» показала лицо без макияжа

Lenta.ru

Американская супермодель, писательница и фотограф Дженис Дикинсон показала лицо без макияжа. Соответствующим видео она поделилась на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Ведущая «Топ-модели по-американски» показала лицо без макияжа
Фото: Lenta.ruLenta.ru

67-летняя ведущая реалити-шоу «Топ-модель по-американски» выложила ролик, на котором она запечатлена сидящей в гримерной комнате. На кадрах видно, что на лице знаменитости полностью отсутствует косметика, а волосы убраны назад и зафиксированы с помощью заколок. «Теперь слушайте сюда, людишки», — подписала публикацию Дикинсон.

Поклонники оценили внешний вид манекенщицы и написали ей комплименты в комментариях под постом.

«Красотка, как обычно», «Ты так мило выглядишь», «Дженис — икона красоты вне времени», «А тебе идет естественность», — высказались они.

Здоровье,Дженис Дикинсон,
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