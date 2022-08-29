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50 минут назад

Диетолог раскрыла опасность заморозки ягод на зиму

Мира Маркина

Диетолог и нутрициолог Зоя Богданова рассказала, как могут навредить организму замороженные на зиму ягоды.

Диетолог раскрыла опасность заморозки ягод на зиму
Фото: unspalshunspalsh

По словам Богдановой, заморозка ягод полезнее, чем их термическая обработка с добавлением сахара. Во втором случае, чтобы ягоды не забродили, нужно добавить очень много сахара. Кроме того, в процессе варки утрачивается витамин C и разрушаются полезные нутриенты.

Однако и с заморозкой ягод нужно быть осторожнее. Эксперт подчеркнула – перед тем, как отправлять ягоды в морозилку, их нужно тщательно промыть проточной водой. Немытые ягоды могут быть источниками патогенной микрофлоры, насекомых и грибков:

"Это могут быть личинки мух, пауков, которые развиваются, в том числе, в легочной ткани внутри человека. На ягодах могут быть экскременты животных, которые являются переносчиками опасных болезней, в том числе туберкулеза, их могли клевать голуби и другие птицы".

Ранее "Рамблер" рассказывал о ягоде, которая регулирует уровень сахара в крови.

Здоровье,
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