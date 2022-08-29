Российские ученые выяснили, как девушкам продлить молодость

Регулярная физическая активность поможет девушкам увеличить продолжительность жизни и продлить свою молодость. К такому выводу пришли ученые из БФУ им. И. Канта.
Во время исследования специалисты изучили данные более 500 студенток в возрасте 18–19 лет. Почти 75% девушек, занимавшихся спортом более 150 минут в неделю, оказались физически и биологически моложе своих неспортивных сверстниц. Так, их биологический возраст оказался примерно на 1,7 года меньше указанного в паспорте, сообщает пресс-служба вуза.
«Физическая активность, даже в таких незначительных объемах, как 150 минут в календарную неделю, положительно влияет на компонентный состав тела и процессы старения женского организма», — пояснил директор Высшей школы физической культуры и спорта БФУ имени И. Канта Денис Воронин.
Исследователи намерены по завершении работы подготовит список рекомендаций для студенток. Они помогут девушкам улучшить свое физическое развитие и укрепить здоровье.