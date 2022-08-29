Российские ученые выяснили, как девушкам продлить молодость

Регулярная физическая активность поможет девушкам увеличить продолжительность жизни и продлить свою молодость. К такому выводу пришли ученые из БФУ им. И. Канта.

Во время исследования специалисты изучили данные более 500 студенток в возрасте 18–19 лет. Почти 75% девушек, занимавшихся спортом более 150 минут в неделю, оказались физически и биологически моложе своих неспортивных сверстниц. Так, их биологический возраст оказался примерно на 1,7 года меньше указанного в паспорте, сообщает пресс-служба вуза.