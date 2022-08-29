Диетолог рассказала, сколько орехов можно съесть в день

"При всей своей высокой пищевой ценности орехи также имеют высокую энергетическую ценность, так, калорийность различных видов орехов колеблется от 650 до 800 ккал на 100 граммов, в первую очередь за счет высокого содержания растительных масел. К тому же, если орехи подвергнуть определенной тепловой обработке, например, обжариванию, то калорийность их повысится, и может измениться химический состав", – пояснила Стародубова.