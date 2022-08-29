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39 минут назад

Диетолог рассказала, сколько орехов можно съесть в день

Москва24

В день можно съедать 20-30 граммов различных свежих или сушеных орехов без предварительного обжаривания, добавления сахара или соли, рассказала РИА Новости главный диетолог Депздрава Антонина Стародубова.

Диетолог рассказала, сколько орехов можно съесть в день
Фото: Москва24Москва24

"При всей своей высокой пищевой ценности орехи также имеют высокую энергетическую ценность, так, калорийность различных видов орехов колеблется от 650 до 800 ккал на 100 граммов, в первую очередь за счет высокого содержания растительных масел. К тому же, если орехи подвергнуть определенной тепловой обработке, например, обжариванию, то калорийность их повысится, и может измениться химический состав", – пояснила Стародубова.

Диетолог подчеркнула, что лучше всего употреблять разные виды орехов в смеси или просто чередовать их.

Стародубова отметила, что в орехах содержится большое количество ценных питательных веществ.

"Витаминов группы В, каротиноидов (витамин А). Богаты орехи витамином Е и минеральными веществами: кальцием, калием, фосфором, магнием и селеном. Орехи – источник растительного белка, полиненасыщенных жирных кислот, биофлавоноидов и клетчатки", – рассказала диетолог.

По ее словам, в питании детей орехи рекомендовано вводить понемногу, маленькими порциями, при хорошей переносимости и не ранее трехлетнего возраста. Дело в том, что орехи могут спровоцировать у детей аллергические реакции, добавила диетолог.

Здоровье,Антонина Стародубова,
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