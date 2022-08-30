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2 часа назад

Врач раскрыла влияние дефицита витаминов на сон

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Влияние дефицита одного микроэлемента и двух витаминов в организме на сон раскрыла в личном Telegram-канале врач-невролог Татьяна Стецкая.

Врач раскрыла влияние дефицита витаминов на сон
Фото: МослентаМослента

«Железо — жизненно важный микроэлемент. Его дефицит может привести к синдрому беспокойных ног. На фоне неприятных ощущениях в ногах человек вынужден вставать с кровати и двигаться, что негативно сказывается на качестве и количестве сна»,

— написала врач.

По словам Стецкой, ухудшение сна вызывает также недостаток витаминов D и В12. Первый участвует в выработке необходимого для нормального сна мелатонина, а второй помогает регулировать циркадный ритм и циклы бодрствования-сна. Дефицит В12 приводит к инсомнии — бессоннице.

Уровень железа и витаминов можно проверить лабораторно, напомнила невролог.

Здоровье,
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