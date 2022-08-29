Как сжигать жир при помощи выполнения повседневных дел

Избавиться от лишних калорий не так сложно, как вам может показаться. Фитнес-тренеры говорят, что для этого человеку даже не надо ходить в зал или выполнять физические упражнения. Всё, что ему нужно, - не забывать о повседневных делах.

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Эксперты по фитнесу из BarBend вместе с тренерами Элизой Флинн и Энтони Майяттом выяснили, какие виды повседневных занятий лучше всего помогают избавляться от лишних килограммов. В действительности даже при переваривании пищи или простом стоянии на месте калории могут сжигаться. В целом человек, по словам Элизы Флинн, благодаря рутинным делам может в месяц избавляться от 2100 калорий.

Специалисты обнаружили, что человек, вес которого составляет 70 кг, всего за 20 минут мытья посуды стоя может сжечь до 44 калорий. Чтобы эффект от этого был сильнее, нужно при мытье посуды стараться очищать её более энергичными движениями.

Если вы в течение 20 минут будете нести сумки с продуктами, то сможете сжечь 61 калорию.

Спустя 20 минут покраски, уборки дома или его украшения вы избавитесь от 81 калории. Такие виды деятельности также включают глажку, развешивание одежды, использование пылесоса.

Садоводство также имеет свои преимущества при похудении. Даже просто сажая семена в течение 20 минут, вы сможете сжечь более 100 калорий. Также помогает посадка цветов, стрижка газона и пр.

Если у вас есть возможность пешком ходить на работу, то нужно обязательно ей пользоваться. Это тоже избавит вас от лишнего жира.