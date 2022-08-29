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1 час назад

Специалисты усомнились в пользе похудения для всех

Lenta.ru

Похудение лучше заменить отказом от вредных привычек и нормализацией сна, заявили диетолог Шана Миней Спенс и терапевт Ашер Ларми. Мнения специалистов, которые усомнились в пользе похудения для всех, приводит CNN.

Специалисты усомнились в пользе похудения для всех
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Как отметила Спенс, многие судят о здоровье человека по его внешности. Однако это неправильно, продолжила она, так как для настоящего здоровья важна не столько стройность, сколько профилактика болезней, забота о ментальном благополучии, поддержание социальных связей, достаточный сон и уменьшение количества стресса в жизни. Диеты же, объяснила диетолог, могут негативно сказаться на психике, лишить возможности приятно проводить время с семьей на застольях и, наконец, лишить организм необходимых питательных веществ.

Как подчеркнула Ларми, исследования, говорящие о том, что у полных людей больше проблем со здоровьем, указывают только на статистическую связь, а не на причинно-следственную. Она сочла пропагандируемую отовсюду диетическую культуру нездоровой и предложила сосредоточиться на здоровом образе жизни: отказе от курения, занятиях спортом, хорошем сне и интуитивном питании.

«Вы можете похудеть в итоге, но это не главная цель», — сказала она.

Спенс также указала на то, что неправильное похудение может привести к ухудшению здоровья.

«Похудение не значит счастье, и вы вовсе не обязательно сразу же станете здоровыми, потому что методы, с помощью которых вы похудели, могли нанести вред вашему здоровью», — предупредила она.

Нутрициолог Джанетт Томпсон-Уэссен поддержала коллег и обратила внимание на то, что и организмы, и фигуры у разных людей разные, а потому нельзя подходить к определению здоровья с одинаковыми мерками.

«Не фокусируясь на весе, мы можем сфокусироваться на полезных привычках, что гораздо более надежно», — заключила она.

Здоровье,
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