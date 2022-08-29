Врач предупредила об опасности качать пресс для некоторых людей

Если живот стал выпуклым из-за опущения внутренних органов, качать пресс может быть опасно, предупредила врач-терапевт Елена Кудряшова . Почему это упражнение может представлять опасность для некоторых людей, она рассказала в беседе с «Москвой 24».

«Опущение внутренних органов достаточно часто сопровождается учащенным мочеиспусканием. Поэтому, если такой симптом появился без каких-то инфекционных причин, это повод пойти к гинекологу или урологу»,

Кроме того, добавила Кудряшова, причинами изменения формы живота могут быть доброкачественная или злокачественная опухоли органов малого таза или брюшной полости, слабость мышц тазового дна и брюшной стенки, диастаз, гиперлордоз, сахарный диабет и поликистоз яичников. Также, отметила она, выпуклый живот может появиться из-за сбоев в работе пищеварительной системы — повышенное газообразование и запоры приводят к тому, что брюшная полость надувается, как шарик. Все эти болезни, заключила врач, требуют наблюдения и лечения у специалиста.