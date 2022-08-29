Диетолог рассказала, о чем сигнализирует постоянный голод

Повышенный аппетит и постоянный голод могут свидетельствовать о ряде отклонений, в том числе психологических. О том, какие проблемы организма кроются за постоянной потребностью в еде и как справиться с перееданием, — в материале «Вечерней Москвы».

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Почему возникает и о чем говорит

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По словам врача-диетолога Ирины Ярцевой, повышенный аппетит может указывать на проблемы эндокринной системы и гормонального фона.

— Такой симптом может наблюдаться у женщин в период предменструального цикла, при обезвоживании организма и при наличии паразитарных инфекций, — пояснила Ярцева.

Также диетолог отметила, что переедание нередко возникает на эмоциональном фоне. Это происходит, когда человек, испытывая стресс, пытается заесть его кондитерскими изделиями.

— Повышение уровня сахара в организме помогает улучшить настроение человека, однако сладости — это быстрые углеводы, которые за короткое время усваиваются организмом, и период насыщения от них очень недолгий, — прокомментировала Ярцева.

Она добавила, что переедание в этом случае возникает по причине того, что организм получил порцию положительных эмоций из-за скачка инсулина, и ему хочется повторить это ощущение.

Диетолог также рассказала, что существует еще одна эмоциональная причина перееданий — домашние привычки.

— Если человека с детства приучали доедать порцию до конца, организм привыкает к подобному пищевому поведению, из-за чего могут возникнуть проблемы переедания и лишнего веса во взрослом возрасте, — подчеркнула врач.

Как побороть

По мнению специалиста, постоянное желание есть можно побороть с помощью добавления в рацион белковых продуктов.

— Они быстрее насыщают организм и продлевают ощущение сытости. Также необходимо увеличить количество клетчатки в рационе — овощи, цельнозерновые и злаковые продукты. Они способствуют насыщению желудка и, как следствие, снижают голод, — поделилась Ярцева.