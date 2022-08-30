Объяснена тяга к сладким напиткам и фаст-фуду

Невозможность отказаться от употребления фаст-фуда и сладкой газировки связана с незакрытыми психологическими и физическими потребностями, заявила врач-эндокринолог, диетолог Анастасия Тараско. В беседе с «Лентой.ру» медик напомнила о рисках регулярного включения в рацион названных продуктов, а также рассказала, чем их можно заменить.

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Тараско заявила, что тяга постоянно употреблять сладкие напитки и фаст-фуд формируется на фоне незакрытых психологических и физических потребностей. По словам врача-эндокринолога, эта привычка заглушает истинные желания человека, но не решает первоначальную проблему.

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Вред лимонадов

Под лимонадами следует понимать сладкие напитки с разной степенью газации. «Всех их объединяет то, что они содержат огромное количество сахара, примерно пять-десять граммов на 100 миллилитров. Этот сахар и несет самый большой вред. Если предположить, что человек выпивает литр "полезного" сладкого зеленого чая или любого другого напитка в день, то он сразу получает 100 граммов сахара, несложно посчитать, сколько выйдет за неделю — почти килограмм», — резюмировала врач.

Регулярное употребление продуктов с высокой гликемической нагрузкой связано с риском развития сахарного диабета второго типа, ожирением, развитием сердечно-сосудистых заболеваний, преждевременным старением и хроническим воспалением в организме, рассказала медик.

Она посоветовала отслеживать количество употребляемого лимонада в день. Это поможет осознать ущерб здоровью и в дальнейшем перейти к отказу от сладких напитков. Тараско предложила заменить сладкие лимонады на воду. «Если вам "скучно" пить воду, добавляйте туда дольку лимона, мяту, какие-то ягоды. Также для замены идеально подходят морсы из ягод, компот из сухофруктов без добавления сахара. Хорошо утоляют жажду травяные чаи, зеленый и черный, если у вас нет артериальной гипертензии и нормальная чувствительность к инсулину», — посоветовала эксперт.

Вред фаст-фуда

Говоря о фаст-фуде, медик в первую очередь вспомнила о чипсах. «Многие относят чипсы к вредным продуктам за счет избыточного содержания вкусовых добавок, усилителей и так далее, но это не самое вредное. Скрытый враг — это соль. Чипсы в среднем содержат 2,5-3,5 процента соли, это значит, что если вы съедаете 100 граммов чипсов, то вы практически покрываете половину суточной потребности соли, а мы помним, что соль содержится во многих других продуктах», — указала диетолог.

Употребляя в пищу продукты с избыточным содержанием соли, человек сокращает продолжительность жизни, заявила Тараско.

Кроме этого, чипсы, как и другой фаст-фуд, содержат различные усилители вкуса, напомнила медик. «Вкусовые рецепторы человека, который постоянно их ест, уже привыкают к соленой пище и пище с яркими вкусами, тогда как обычная здоровая пища кажется им несоленой и невкусной», — поделилась медик.

Привычка перекусывать или заменять полноценный прием пищи фастфудом ведет к тяге к соленому, отметила Тараско.

«Нужно помнить о том, что для здорового взрослого человека достаточно перекусывать один-два раза в день, а не подъедать чипсы или сухарики в течение чуть ли не целого дня. В качестве здорового перекуса идеально подходит овощная нарезка, например морковь и сельдерей с горстью орехов или только горсть орехов, любых, какие вам нравятся. Также для перекуса подходят сушеные овощи, фрукты или порция ягод. Под порцией я понимаю примерно 100 граммов»,

— пояснила врач.

Возможны и более основательные перекусы, добавила она. Так, Тараско посоветовала обратить внимание на протеиновые батончики. Врач порекомендовала отдавать предпочтение таким, в которых не содержится сахара.

«Это также могут быть натуральные кисломолочные продукты без сахара и каких-то других сладких ингредиентов, бутерброд с отварной куриной грудкой и листьями салата, сырники на основе 5-процентного творога»,

— поделилась диетолог.