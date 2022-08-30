Простые и эффективные упражнения для поддержания формы

Исследования показывают, что занятия спортом и фитнесом улучают физическое и ментальное самочувствие, а вместе с ними и качество жизни. Причем регулярность тренировок напрямую влияет на результат. Эксперт XFIT в России Алёна Грибанова рассказывает, какие несложные и доступные для повседневного выполнения упражнения помогут укрепить разные группы мышц и принесут положительный эффект.

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Главное правило в занятиях фитнесом — регулярность. Чтобы тренировки стали частью жизни, нужно найти для них время и место, включив в ежедневные рутины. Упростить задачу помогают упражнения, которые после небольшой корректировки можно выполнять почти в любых условиях. Например, садиться на край стула и вставать обратно, таким способом выполняя приседы, или делать Hip Hinge (они же наклоны) — имитировать движения, как будто что-то поднимаете с пола или тянетесь и поднимаете с пола. Разные вариации наклонов прямого корпуса вперед — это, пожалуй, самые эффективные упражнения для укрепления ягодиц и бедер.

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В тренировке рук пока что не придумали ничего лучше и проще отжиманий. Работа со своим весом без дополнительного инвентаря позволяет выполнять их в домашних условиях, в офисе и в спортзале. Начинающие могут делать отжимания от стены, люди со средним уровнем подготовки — от стола, стула или скамейки, более продвинутые — от пола. Можно чередовать варианты с узкой и широкой постановкой рук, потому что они работают на разные группы мышц.

Для пресса можно посоветовать два упражнения. Если цель — сделать акцент на прямых или косых мышцах живота, то помогут прямые или косые скручивания. Чтобы включить в работу всё тело, вставайте в планку. Это упражнение позволяет развивать прямую мышцу живота, которая удерживает тело в вертикальном положении, когда мы сидим, ходим, бегаем. Её тонус напрямую влияет на наше самочувствие.