Названы опасные признаки послеродовой депрессии

Послеродовая депрессия является одним из наиболее частых послеродовых осложнений и возникает у 10-13% рожениц. Как правило, в таких случаях не всегда удается поставить верный диагноз, потому что матери неохотно обращаются к врачам за помощью. Как помочь женщине после рождения ребенка и какие признаки укажут на развитие депрессивного состояния, читайте в нашей новости. Врачи-гинекологи, авторы Telegram-канала «Продвинутое акушерство» Гиорги Абесадзе и Александр Кирющенков перечислили опасные симптомы, которые могут указывать на послеродовую депрессию. По мнению специалистов, родственникам стоит быть внимательными к психоэмоциональному состоянию матери.