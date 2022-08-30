Названы опасные признаки послеродовой депрессии

Послеродовая депрессия является одним из наиболее частых послеродовых осложнений и возникает у 10-13% рожениц. Как правило, в таких случаях не всегда удается поставить верный диагноз, потому что матери неохотно обращаются к врачам за помощью. Как помочь женщине после рождения ребенка и какие признаки укажут на развитие депрессивного состояния, читайте в нашей новости. Врачи-гинекологи, авторы Telegram-канала «Продвинутое акушерство» Гиорги Абесадзе и Александр Кирющенков перечислили опасные симптомы, которые могут указывать на послеродовую депрессию. По мнению специалистов, родственникам стоит быть внимательными к психоэмоциональному состоянию матери.
Симптомами послеродовой депрессии могут быть: ощущение полной никчемности, постоянное чувство вины, тревоги, проблемы со сном, невозможность расслабиться, снижение энергетического уровня (простые дела даются с большим трудом). В тяжелых случаях послеродовая депрессия приводит к суицидальным мыслям и намерениям. То есть это состояние настолько тяжело переносить, что смерть может казаться выходом, облегчением.
Медики отметили, что важно помнить о том, что депрессия — это болезнь и женщина в ней не виновата, чтобы помочь молодой матери, необходима помощь психотерапевта. Ранее «Летидор» писал о том, что гинекологи развеяли мифы о вреде процедуры УЗИ во время.