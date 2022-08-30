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25 минут назад

Названы первые симптомы рака шейки матки

Lenta.ru

Рак шейки матки на ранней стадии протекает практически бессимптомно. Единственное, что может насторожить женщину в этот период, — необычные водянистые или кровянистые выделения, сообщил врач-онколог, онкогинеколог-хирург Владимир Носов. В беседе с «Газетой.ру» он рассказал россиянкам о первых тревожных симптомах, которыми может сопровождаться опасное заболевание.

Названы первые симптомы рака шейки матки
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Когда новообразование находится в самой ранней стадии и визуально еще не просматривается, обнаружить его можно только по результатам гистологии и биопсии, сообщил специалист. Эти анализы врач назначает, если во время осмотра у него возникают подозрения, что с шейкой матки что-то не так. На данном этапе новообразование чаще всего не имеет никакой сопутствующей симптоматики, продолжил Носов.

По словам онколога, признаки заболевания появляются, как правило, после того, как опухоль, все еще находящаяся в пределах шейки матки, настолько увеличивается в размерах, что врач уже может увидеть ее во время осмотра. Эта стадия все еще считается ранней, но во время нее уже могут появиться такие признаки, как кровянистые или водянистые выделения, а также кровотечение после секса, отметил Носов.

Еще одним симптомом рака шейки матки на ранней стадии онколог назвал нарушения менструального цикла. Болей на ранней стадии женщина обычно не испытывает.

«Когда опухоль распространяется вбок, то есть на стенку таза, она может сдавливать мочеточник, нервы, лимфатические сосуды — тогда могут появляться боли, иногда отечность одной ноги, иногда может болеть спина. Здесь уже речь не про ранние стадии, а про третью или четвертую»,

— уточнил Носов.

Здоровье,Владимир Носов,
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