Вредно ли носить узкие джинсы скинни

Обтягивающая сексуальная одежда из 90-х стремительно возвращается в моду, вытесняя оверсайз. Один из самых заметных камбеков — узкие джинсы. Что нужно знать перед тем, как начать их носить? И стоит ли вообще это делать? Узнали обо всем напрямую у эксперта — врача-гинеколога израильской клиники Hadassa Натальи Вергасовой.
Нарушение кровотока. Длительное ношение узких джинсов пагубно сказывается на здоровье женщин. Все потому, что они сдавливают суставы, крупные нервы и сосуды в органах малого таза. Происходит нарушение кровотока в мочеполовой системе, что может спровоцировать возникновение различных заболеваний.
Боли. При очень длительном и регулярном ношении узких брюк могут начаться так называемые тазовые боли.
Варикозное расширение вен. Длительное и частое ношение узких джинсов также может привести к варикозному расширению вен. Тогда на ногах появится пресловутая сосудистая сеточка. А виноват во всем тот же нарушенный кровоток.
Проблемы в работе кишечника. В скинни сдавливается кишечник, что, в свою очередь, нарушает его перистальтику. Тогда неминуемо возникнут сбои. Может образоваться застой жидкости, который замедляет пищеварительные процессы и вызывает вздутие.
Целлюлит. Любительницам носить узкие джинсы стоит опасаться целлюлита в области талии. При сдавливании происходит накопление межклеточной жидкости, которая не выводится через лимфатическую систему. Такой застой может провоцировать риски формирования пресловутой апельсиновой корки.
Узкие брюки противопоказаны беременным девушкам: давление на органы таза может привести к нарушению подвижности плода. Также скинни не рекомендуется носить страдающим ожирением или уже имеющим диагноз «варикоз». Лучше совсем не носить скинни до 18 лет: длительное ношение в таком возрасте может нарушить правильное формирование костей.
Старайтесь не надевать скинни в офис и вообще туда, где придется долго находиться в положении сидя — в такой ситуации все вышеописанные риски удваиваются. Минимизировать же их поможет активное времяпрепровождение. Точно не стоит носить скинни с туфлями на высоких каблуках — так расширение вен настигнет вас куда быстрее.
Вывод такой: сильно навредить узкие джинсы могут только в том случае, если носить их часто и долго. Выход в них раз в неделю и не в офис вполне ок. Так что все хорошо в меру.