Вредно ли носить узкие джинсы скинни

Обтягивающая сексуальная одежда из 90-х стремительно возвращается в моду, вытесняя оверсайз. Один из самых заметных камбеков — узкие джинсы. Что нужно знать перед тем, как начать их носить? И стоит ли вообще это делать? Узнали обо всем напрямую у эксперта — врача-гинеколога израильской клиники Hadassa Натальи Вергасовой.

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Возможные проблемы

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Нарушение кровотока. Длительное ношение узких джинсов пагубно сказывается на здоровье женщин. Все потому, что они сдавливают суставы, крупные нервы и сосуды в органах малого таза. Происходит нарушение кровотока в мочеполовой системе, что может спровоцировать возникновение различных заболеваний.

Боли. При очень длительном и регулярном ношении узких брюк могут начаться так называемые тазовые боли.

Варикозное расширение вен. Длительное и частое ношение узких джинсов также может привести к варикозному расширению вен. Тогда на ногах появится пресловутая сосудистая сеточка. А виноват во всем тот же нарушенный кровоток.

Проблемы в работе кишечника. В скинни сдавливается кишечник, что, в свою очередь, нарушает его перистальтику. Тогда неминуемо возникнут сбои. Может образоваться застой жидкости, который замедляет пищеварительные процессы и вызывает вздутие.

Целлюлит. Любительницам носить узкие джинсы стоит опасаться целлюлита в области талии. При сдавливании происходит накопление межклеточной жидкости, которая не выводится через лимфатическую систему. Такой застой может провоцировать риски формирования пресловутой апельсиновой корки.

Как правильно носить скинни

Узкие брюки противопоказаны беременным девушкам: давление на органы таза может привести к нарушению подвижности плода. Также скинни не рекомендуется носить страдающим ожирением или уже имеющим диагноз «варикоз». Лучше совсем не носить скинни до 18 лет: длительное ношение в таком возрасте может нарушить правильное формирование костей.

Старайтесь не надевать скинни в офис и вообще туда, где придется долго находиться в положении сидя — в такой ситуации все вышеописанные риски удваиваются. Минимизировать же их поможет активное времяпрепровождение. Точно не стоит носить скинни с туфлями на высоких каблуках — так расширение вен настигнет вас куда быстрее.