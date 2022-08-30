Россиянам перечислили способы лучше соображать

Память и внимательность можно натренировать упражнениями, уверяет основатель Центра образовательных технологий Advance, эксперт в области ускоренного обучения, развития памяти и внимания Николай Ягодкин. «Ленте.ру» он перечислил действенные методы улучшения работы мозга.

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Современный человек непрерывно получает большой поток информации, и при поступлении каждой новой единицы информации мозг вынужден создавать новую нейронную связь, пояснил Ягодкин. Однако если информации становится слишком много, а нейронные связи соединяют разные по смыслу блоки, то человеку становится трудно сконцентрироваться на чем-то одном.

В итоге человеку становится крайне тяжело воспринимать и удерживать в голове информацию. Он начинает жаловаться на рассеянность и неусидчивость, возникают сложности с тем, чтобы довести начатое дело до конца — дочитать книгу или длинный текст, перечислил россиянам проблемы с памятью эксперт в области ускоренного обучения.

Ягодкин уверен, что опасность для памяти представляет повсеместное использование гаджетов. «Люди привыкли, что информация легко доступна и даже не прикладывают усилия, чтобы запомнить ее. Зачем, если можно задать любой вопрос поисковику? Это также способствует ослаблению памяти и внимания», — посетовал он.

Однако Ягодкин успокоил, что с помощью простых упражнений можно улучшить память. Но для этого следует ограничить время использования гаджетов для работы и развлечений: разгрузить голову помогут прогулки без телефона на свежем воздухе, а также регулярное пребывание в тишине.