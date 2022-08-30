Нетрезвый житель Мехико тайно подливал ром марафонцами на дистанции

В Мехико мужчина решил «подбодрить» участников марафона и налил в их напитки с электролитами ром. Свои действия он снимал и комментировал на видео, сообщает Marca.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

«Я собираюсь налить этот проклятый Matusalem (марка рома. — «Газета.Ru»). Бегуны будут на небесах от счастья, это будет величайшая гонка в истории»,

— комментирует свои действия автор ролика.

Видео завирусилось в интернете, некоторые пришли в ужас от того, как легко мужчине удалось воплотить в жизнь свою идею, так как вместо алкоголя можно было подлить что угодно, включая яд. Также многие возмутились, потому, что алкоголь обезвоживает организм и для спортсмена на дистанции в 42 километра очень опасен.

Организаторы прошедшего мероприятия обратились в городскую прокуратуру с просьбой найти и наказать по всей строгости этого человека.

Институт спорта Indeporte заявил, что персонал компании Gatorade, которая предоставляла напитки, обнаружил, но не задержал нарушителя. Все «загрязненные» стаканы с напитками были утилизированы.

Спортивные чиновники призвали прокуратуру провести исчерпывающее расследование с привлечением киберполиции и системы городского видеонаблюдения С5, чтобы найти и наказать нарушителя «по всей строгости закона».