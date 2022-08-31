Почему нельзя дважды кипятить воду в чайнике

Выяснили, как делать это правильно и безопасно.
Ирина Юзуп, кандидат медицинских наук, врач интегративной, превентивной и конвенциональной медицин, нутрициолог:
Для заваривания чая или кофе мы часто используем воду, которая кипятилась не один раз. На деле же это грубейшая ошибка, которая может нести угрозу для здоровья.
Чаще всего мы используем покупную очищенную воду или набираем её из-под крана. Под кипячением подразумевается нагрев воды до 100 градусов Цельсия, что позволяет уничтожить большую часть вредных микроорганизмов, находящихся в воде. Но воздействие на воду такой температурой провоцирует и ряд других процессов:
Здесь важно не путать кипячение и повторный нагрев воды. Практически во всех современных электрочайниках вода не кипятится повторно, а лишь доходит до состояния кипения и нагревается до 90-95 градусов Цельсия.
Соблюдая простые правила, можно избежать вредного воздействия кипячения на воду: