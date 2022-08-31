Когда следует воздержаться от оральных ласк

Чтобы секс был здоровым и комфортным, нужно не только посещать гинеколога, но и быть постоянным клиентом стоматолога — это поможет избежать передачи инфекций через оральные ласки. В разговоре с «Лентой.ру» врач-стоматолог Капил Кхурана посоветовал россиянам воздержаться от орального секса при ряде опасных сигналов, а также рассказал о том, как связаны здоровье полости рта, интимная жизнь людей и качество жизни.
Несмотря на то, что оральный секс менее опасен, чем другие виды половых контактов, через оральные ласки человек все равно может передавать оральные, респираторные и половые инфекции из одного участка тела в другой, отметил врач. По его словам, это может повысить риск заболеть или заразиться вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), герпесом, сифилисом, гепатитами А, B и E, а также кишечными паразитами.
Среди опасных сигналов, на которые стоит обратить внимание, Кхурана выделил порезы и ранки во рту, кровоточивость десен, язвы на губах и повреждение кожи. При наличии таких проблем стоит воздержаться от орального секса до похода к стоматологу и полного выздоровления, предупредил он.
«Чтобы снизить вероятность возникновения неприятных заболеваний, особенно после полового акта с новым партнером, важно использовать барьерные контрацептивы, например, презерватив. Отказаться от полового акта также стоит в случае порезов или повреждений во рту и на гениталиях»,
— рекомендовал врач.
Исследований связи между половой жизнью и здоровыми зубами и полостью рта, по словам стоматолога, пока не так много. Однако одно из них, проведенное на Тайване, доказало, что 27 процентов мужчин с периодонтитом — воспалительным заболеванием зубов — также имеют проблемы с эректильной дисфункцией.
Здоровые зубы влияют и на безопасность полового акта, и на общую удовлетворенность сексом, сказал Кхурана. По словам стоматолога, это подтверждают многочисленные исследования — люди со здоровой улыбкой на 15 процентов больше удовлетворены своей интимной жизнью, чем те, у кого есть проблемы со здоровьем зубов.
«Даже если подключить простую логику и задать вопрос, с кем приятнее целоваться — с человеком со свежим дыханием и здоровыми зубами или с тем, у кого есть явные нарушения здоровья полости рта? Ответ очевиден»,
— привел пример он.
Останавливают людей от интимной близости чаще всего видимые травмы и ранки на губах, например, герпес, а также кровотечения десен и сломанные зубы, рассказал врач.
«Решением проблем и зубного, и сексуального характера могут стать регулярные посещения стоматолога и осмотр полости рта. Для людей, которые часто занимаются оральным сексом, такие походы к зубному врачу должны стать обязательной нормой, ведь здоровая гигиена полости рта — это основа для качественных интимных и любовных отношений»,
— подытожил специалист.