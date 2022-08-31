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57 минут назад

Стоматолог Кхурана рассказала о вреде оральных ласк при порезах и ранках во рту

runews24.ru

Оральные ласки при проблемах в ротовой полости могут привести к неожиданным последствиям. По словам врача-стоматолога Капил Кхурана, через оральные ласки партнеры могут передать друг другу оральные, респираторные и половые инфекции из одного участка тела в другой.

Стоматолог рассказала о вреде оральных ласк
Фото: runews24.rurunews24.ru

В частности, при оральных ласках могут передаться ВИЧ, герпес, сифилис, гепатиты А, B и E, а также кишечные паразиты. Кроме того, в ротовой полости человека содержится до 600 видов бактерий, а на поверхности зубов их в несколько тысяч раз больше.

Опасными сигналами, при которых нужно отказаться от такого вида ласк или использовать контрацептивны, являются порезы и ранки во рту, кровоточивость десен, язвы на губах и повреждение кожи.

Кхурана добавил, что в группе риска находятся мужчины. Так, согласно исследованию, проведенному на Тайване, 27% мужчин с периодонтитом параллельно имеют проблемы с эректильной дисфункцией, пишет Lenta.ru. Связь между слабой эрекцией и воспалением в ротовой полости возникает из-за воспалительного характера последнего, так как заболевания полости рта могут в целом навредить кровеносным сосудам, ведущим к половому члену, считают исследователи.

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