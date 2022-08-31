Стоматолог рассказала о вреде оральных ласк

Оральные ласки при проблемах в ротовой полости могут привести к неожиданным последствиям. По словам врача-стоматолога Капил Кхурана, через оральные ласки партнеры могут передать друг другу оральные, респираторные и половые инфекции из одного участка тела в другой.

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В частности, при оральных ласках могут передаться ВИЧ, герпес, сифилис, гепатиты А, B и E, а также кишечные паразиты. Кроме того, в ротовой полости человека содержится до 600 видов бактерий, а на поверхности зубов их в несколько тысяч раз больше.

Опасными сигналами, при которых нужно отказаться от такого вида ласк или использовать контрацептивны, являются порезы и ранки во рту, кровоточивость десен, язвы на губах и повреждение кожи.