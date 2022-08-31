Врачи разработали рекомендации по реабилитации женщин с болезнями сердца

Группа экспертов со всего мира во главе с учеными из Университета Торонто разработала руководство по кардиологической реабилитации для женщин, одобренное 24 клиническими обществами по всему миру. Руководство опубликовано в Canadian Journal of Cardiology.

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Эксперты показали, что при разработке индивидуального плана реабилитации особое внимание должно уделяться истории болезни женщин: имеются ли психические расстройства, каков менопаузальный статус, есть ли слабость или недержание мочи, каков риск падений/остеопороза, были ли в анамнезе аутоиммунные и онкологические заболевания.

Потребности и предпочтения женщин должны учитываться: им должен быть предоставлен выбор между реабилитацией в больнице или в домашних условиях. Психическое здоровье женщин должно оцениваться на основе фактических данных: наличие у женщины депрессии, тревоги, стресса, социально-экономических проблем.

В число экспертов вошли специалисты со всего мира, от ученых и врачей до поставщиков медицинских услуг и политиков. Проект прошел рассмотрение со стороны международных обществ по реабилитации, а затем был доработан с учетом общественного обсуждения в Интернете. Треть исследований, использованных в обзоре, были проведены в Канаде, которая считается лидером в области кардиологической реабилитации женщин.