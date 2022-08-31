Магнитные бури в сентябре 2022 года: календарь на месяц

Сентябрь начнется с мощных геоударов, которые могут существенно повлиять на состояние метеопатов. Однако, если заранее знать о графике магнитных бурь, можно подготовиться к ним и перенести легче. Подробнее о магнитных бурях, которые готовит сентябрь – в материале "Рамблера".

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Календарь

Первая магнитная буря придется на 3 сентября – до 21.00 пройдет буря мощностью в 4 балла, затем она усилится до 6 из 8, что считается показателем сильного геоудара.

4 сентября до 21.00 продержится 6 баллов

5 сентября интенсивность упадет до 5 баллов

6 сентября ожидается слабая магнитная буря в 3 балла

7 сентября – 4 балла

С 8 по 10 сентября продержится слабая буря в 3 балла

13 и 14 сентября ожидаются геоудары силой 4 балла

С 15 по 17 сентября – 3 балла

23 сентября – 3 балла

Советы

Чтобы защититься от чрезмерных геомагнитных ударов, соблюдайте следующие рекомендации.

Во время сильных всплесков солнечной активности по возможности оставайтесь дома. Особенную осторожность следует проявить пенсионерам и людям с хроническими недугами.

Регулярно проветривайте помещение.

Отнеситесь бережнее к питанию: употребляйте больше чистой воды, налегайте на фрукты и овощи.

Откажитесь от алкоголя и сигарет.