Три самых вредных для зубов напитка

В Интернете можно прочитать много статей о пользе воды с лимоном по утрам, употребления яблочного уксуса или фруктовых соков. Однако стоматологи предупреждают, что все эти напитки могут быть опасны для зубов.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Зубная эмаль очень прочная, это правда. Но её можно легко повредить, если регулярно употреблять определённые напитки.

Вода с лимоном. Цитрусовые - это в принципе одни из худших продуктов для зубов. Дело в том, что в таких фруктах содержится лимонная кислота, способная разъедать эмаль и вымывать с её поверхности минералы. В итоге человек начинает страдать от чувствительности зубов. А если в воде с лимоном есть лёд, то это усугубляет ситуацию, по словам польского доктора Моники Стахович.

Вода с уксусом. Медики не советуют употреблять воду с яблочным уксусом тем, у кого крайне чувствительный желудок или есть язва. Существует также мнение, что газировка с бальзамическим уксусом полезна для здоровья. Но, по словам представителей Американской стоматологической ассоциации, и в уксусе, и в газированной воде содержится кислота. Она разрушает эмаль, что приводит к кариесу и повышенной чувствительности зубов. Точно такое же действие оказывает на зубы яблочный уксус.

Фруктовые соки. В состав фруктов входят кислоты, размягчающие эмаль. В результате зубы становятся чувствительными. Также в соках есть сахар, а это значит, что они могут способствовать образованию кариеса. Поэтому если вы любите соки, то пейте их через соломинку: тогда на зубы попадёт не так много сахара.