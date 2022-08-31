Три самых вредных для зубов напитка

В Интернете можно прочитать много статей о пользе воды с лимоном по утрам, употребления яблочного уксуса или фруктовых соков. Однако стоматологи предупреждают, что все эти напитки могут быть опасны для зубов.
Зубная эмаль очень прочная, это правда. Но её можно легко повредить, если регулярно употреблять определённые напитки.
Вода с лимоном. Цитрусовые - это в принципе одни из худших продуктов для зубов. Дело в том, что в таких фруктах содержится лимонная кислота, способная разъедать эмаль и вымывать с её поверхности минералы. В итоге человек начинает страдать от чувствительности зубов. А если в воде с лимоном есть лёд, то это усугубляет ситуацию, по словам польского доктора Моники Стахович.
Вода с уксусом. Медики не советуют употреблять воду с яблочным уксусом тем, у кого крайне чувствительный желудок или есть язва. Существует также мнение, что газировка с бальзамическим уксусом полезна для здоровья. Но, по словам представителей Американской стоматологической ассоциации, и в уксусе, и в газированной воде содержится кислота. Она разрушает эмаль, что приводит к кариесу и повышенной чувствительности зубов. Точно такое же действие оказывает на зубы яблочный уксус.
Фруктовые соки. В состав фруктов входят кислоты, размягчающие эмаль. В результате зубы становятся чувствительными. Также в соках есть сахар, а это значит, что они могут способствовать образованию кариеса. Поэтому если вы любите соки, то пейте их через соломинку: тогда на зубы попадёт не так много сахара.
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