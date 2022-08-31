Что делать, если вы разбили градусник: инструкция

Старый добрый ртутный градусник разбивался хотя бы раз, пожалуй, у каждого. Однако относиться к такому мелкому происшествию легкомысленно не стоит: ртуть – весьма опасный для здоровья человека металл, а значит убирать его нужно, соблюдая технику безопасности. О том, чем опасен разлив ртути в квартире, и как правильно ее утилизировать – в инструкции «ФедералПресс».

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

Как правильно убирать ртуть

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Избавиться от осколков градусника и капель ртути можно довольно просто, но все же нужно знать несколько простых правил, чтобы не подвергать свое здоровье опасности.

Откройте окно и изолируйте помещение

Пары ртути очень быстро распространяются в воздухе и легко могут попасть в соседние комнаты, а сам жидкий металл легко пристает к одежде и подошвам, а значит может загрязнить все вокруг.

Позаботьтесь о защите

Наденьте марлевую повязку для защиты дыхательных путей – лучше всего пропитать ее водно-содовым раствором. Руки лучше всего защитить резиновыми перчатками, чтобы не соприкасаться голой кожей со ртутью.

Соберите осколки и капли ртути в банку с водой

Ртуть очень быстро испаряется, однако вода поможет ей остаться в прежнем агрегатном состоянии. Собрать капли металла можно при помощи шприца, пластыря, скотча, листов бумаги, кисточки или мокрой газеты. Эксперты все же рекомендуют использовать шприц, чтобы достать ртуть из всех щелей и отверстий.

Плотно закройте банку

Держите ее подальше от теплых мест и нагревателей. Лучше всего подойдет стеклянная банка с закручивающейся крышкой, однако на крайний случай подойдет и пластиковая.

Обработайте место разлива

Эксперты рекомендуют использовать для очистки помещения раствор марганцовки и «Белизны». Чистящий раствор готовится из расчета 1 л. «Белизны» на 8 л. воды (восьмипроцентный раствор). Тщательно обработайте поверхности, соприкасавшейся со ртутью. После этого приготовьте второй раствор: на литр растворенной марганцовки нужно необходимо добавить 1 ст. л. соли и кислоту – подойдет лимонная или уксусная. Обработайте этой смесью поверхность после того, как прошлись чистящим средством. Специалисты советуют повторять эту процедуру еще раз в день в течение 3–4 дней.

Проведите очистку одежды, кожи и организма

Обязательно обработайте мыльно-содовым раствором одежду и обувь. А вот перчатки, в которых вы проводили уборку, придется выкинуть. Тщательно почистите зубы, прополощите рот и нос слабым раствором марганцовки. Выпейте несколько таблеток активированного угля.

Сдайте собранную ртуть в специальные службы

Ее можно сдать специалистам МЧС, позвонив по многоканальному номеру «01» или же в специальные организации, занимающиеся утилизацией опасных веществ.

Чего делать категорически нельзя

Ни в коем случае не подметайте ртуть – прутья разобьют ртутные шарики в пыль, после чего ядовитые частицы только легче распространятся в воздухе.

Пылесосить тоже нельзя – часть ртути осядет в шланге, что не помешает ее распространению, а нагретый мотором воздух пылесоса поможет ртути быстрее раствориться в воздухе комнаты.

Не открывайте двери в соседние комнаты и не создавайте сквозняков – шарики ртути очень легко могут разлететься по всему помещению.

Не выбрасывайте ртуть в мусоропровод – всего два грамма ртути способны загрязнить до 6 тысяч кубометров воздуха. Все это окажется прямо в вашем подъезде.

Не смывайте ртуть в канализацию – до конца смыть ее не выйдет, она только осядет в трубах и будет подниматься испарениями.

Не стирайте испачканную ртутью одежду в стиральной машине – ваша машинка будет загрязнена, как, впрочем, и вся остальная оказавшаяся в ней одежда.