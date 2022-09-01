Российский диетолог раскрыла пользу имбиря для худеющих людей

Врач-терапевт, врач-диетолог Елена Тихомирова рассказала россиянам, что имбирь не только укрепляет иммунитет, но и улучшает метаболизм и помогает достичь стройности фигуры.

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В беседе с журналистами российский медик рассказала о полезных свойствах имбиря. Среди них она назвала выраженное противомикробное, бактерицидое действие.

– Чашка имбирного чая вряд ли станет полноценным лекарством от простудных заболеваний, но поможет смягчить симптомы болезни, – передает слова врача издание "Известия".

Благодаря богатому содержанию витаминов и полезных микроэлементов, имбирь благотворно влияет на иммунитет в полости рта, также он улучшает метаболизм и способствует похудению. Однако он поможет бороться с лишним весом, если человек придерживается низкокалорийной диеты, объяснила Тихомирова.