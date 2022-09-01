Врач назвал портящие радость от поцелуя причины

Неприятный запах изо рта, разрушенные зубы и другие причины могут омрачить радость от поцелуя, рассказал стоматолог-ортопед, основатель и главный врач петербургского центра протезирования зубов «КИСС» Рауль Отхорозия. Он подтвердил «Ленте.ру» известный миф, что поцелуи могут косвенно провоцировать развитие кариеса.

Во рту человека обитает около 700 видов бактерий, в том числе и стрептококки, вызывающие кариес, объяснил врач. По его словам, во время поцелуя происходит обмен микроорганизмами, но это не означает, что заражение непременно произойдет, и после этого сразу начнут портиться зубы, успокоил Отхорозия.

Однако патогенные микроорганизмы могут передаться человеку, если у его партнера уже есть хронические патологии, разрушенные зубы, запах изо рта, назвал условия заражения стоматолог.

«Вы можете передать партнеру патогенные микроорганизмы, да и само проявление любви будет малоприятным, — высказался Рауль Отхорозия. — Если у вас обнаружено данное заболевание, стоит временно воздержаться от поцелуев, пока не решите проблему с зубами. Вряд ли вашему партнеру будет приятно подобное проявление чувств».