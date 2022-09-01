Перечислены основные причины возникновения отеков

Ошибочное представление о том, что отеки появляются вследствие переизбытка жидкости в организме, не позволяет заподозрить более серьезные проблемы со здоровьем. О причинах отечности в своем Telegram-канале рассказала Зухра Павлова, эндокринолог и кандидат медицинских наук.

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Отек рук и скованность кистей по утрам могут быть следствием заболеваний щитовидной железы. Если вы отмечаете отечность лица с последующим распространением неприятного симптома по всему телу, следует обратиться к урологу и проверить функциональность мочеполовой системы, предупреждает Зухра Павлова.

Также отеки бывают частным спутником обезвоживания, возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, аллергии, попадания в организм инфекции. Даже ожоги – и те могут сопровождаться отечностью.

Врач не рекомендовала домашнее лечение отеков, например, с помощью мочегонных средств. Павлова призвала обращаться к врачу, если пациент столкнулся с неприятным симптомом.