Что такое массаж питонами и не опасен ли он

Привлекая внимание клиентов, массажные салоны не только повышают уровень и качество предоставляемых услуг, но и удивляют необычными процедурами. Путешествуя по экзотическим странам, можно даже попробовать различные сеансы с элементами экстрима. "Рамблер" расскажет вам об одном из них.

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В странах Юго-Восточной Азии, таких как Индонезия, Таиланд и Филиппины у туристов пользуется популярностью массаж питонами. И хотя сначала это звучит пугающе, на самом деле данная процедура довольно проста в исполнении и безопасна.

Питонов предварительно кормят, моют и оборачивают вокруг тела человека. Змеи через некоторое время начинают скользить по телу, придавливая его. Их движения напоминают руки человека. Длительность процедуры составляет 10-15 минут, в результате которых массажисты гарантируют терапевтический и успокаивающий эффект. А вот расслабляющего состояния вряд ли получится достичь, находясь в объятиях рептилий. Так что этот вариант скорее подходит любителям новых ощущений.