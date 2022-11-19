Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
0° в 
USD 60.37EUR 62.45
Войти в почту
3 часа назад

Что такое массаж питонами и не опасен ли он

Катерина Саломе

Привлекая внимание клиентов, массажные салоны не только повышают уровень и качество предоставляемых услуг, но и удивляют необычными процедурами. Путешествуя по экзотическим странам, можно даже попробовать различные сеансы с элементами экстрима. "Рамблер" расскажет вам об одном из них.

Что такое массаж питонами и не опасен ли он
Фото: stock.adobe.comstock.adobe.com

В странах Юго-Восточной Азии, таких как Индонезия, Таиланд и Филиппины у туристов пользуется популярностью массаж питонами. И хотя сначала это звучит пугающе, на самом деле данная процедура довольно проста в исполнении и безопасна.

Питонов предварительно кормят, моют и оборачивают вокруг тела человека. Змеи через некоторое время начинают скользить по телу, придавливая его. Их движения напоминают руки человека. Длительность процедуры составляет 10-15 минут, в результате которых массажисты гарантируют терапевтический и успокаивающий эффект. А вот расслабляющего состояния вряд ли получится достичь, находясь в объятиях рептилий. Так что этот вариант скорее подходит любителям новых ощущений.

4 ошибки в уходе за собой, которые все допускают

Важно подчеркнуть, что данную процедуру нельзя закончить по первой же просьбе клиента: чтобы снять питонов с тела, понадобится время. Также в процессе не стоит громко разговаривать, кричать, совершать резкие движения и направлять струю воздуха на змею, чтобы не спровоцировать агрессию с ее стороны.

Здоровье,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители