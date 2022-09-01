Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+19° в 
USD 60.24EUR 60.21
Войти в почту
2 часа назад

Ученые рассказали, как сохранить белоснежную улыбку

Родной город

Специалисты рассказали о натуральных методах отбеливания зубов.

Ученые рассказали, как сохранить белоснежную улыбку
Фото: Родной ГородРодной Город

Зубы ежедневно подвергаются воздействию множества разных веществ, которые вызывают их пожелтение. Эксперты отмечают, что чрезмерное употребление чая, кофе, шоколада и табачных изделий приводит к потере белизны зубов. Очень важно использовать правильную щетку и зубную пасту, которые подбираются индивидуально для каждого человека.

Основными причинами пожелтения зубов являются различные пищевые продукты, сигареты, генетическая предрасположенность, а также неправильное использование зубной щетки.

Пищевая сода – естественный метод отбеливания зубов. Однако чтобы не поцарапать зубную эмаль, необходимо использовать смесь соды и сока лимона. Таким методом отбеливания можно пользоваться не чаще одного раза в две недели.

Эффективно также применение шалфея, который не только придаст ощущение свежести, но и мгновенно отбелит зубы. Активные компоненты шалфея помогают удалить пятна с зубной эмали, сообщают эксперты портала Kadinvekadin.

Здоровье,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители