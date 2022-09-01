Ученые рассказали, как сохранить белоснежную улыбку

Специалисты рассказали о натуральных методах отбеливания зубов.

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Зубы ежедневно подвергаются воздействию множества разных веществ, которые вызывают их пожелтение. Эксперты отмечают, что чрезмерное употребление чая, кофе, шоколада и табачных изделий приводит к потере белизны зубов. Очень важно использовать правильную щетку и зубную пасту, которые подбираются индивидуально для каждого человека.

Основными причинами пожелтения зубов являются различные пищевые продукты, сигареты, генетическая предрасположенность, а также неправильное использование зубной щетки.

Пищевая сода – естественный метод отбеливания зубов. Однако чтобы не поцарапать зубную эмаль, необходимо использовать смесь соды и сока лимона. Таким методом отбеливания можно пользоваться не чаще одного раза в две недели.