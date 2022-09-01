Перечислены главные причины “сахарной зависимости”

Шоколадка за успешно выполненную задачу? Или ведро мороженого, когда не с кем поговорить? Это признаки зависимости от сладкого, предупреждает психотерапевт Ольга Багрий. Вместе с коллегой, диетологом-гастроэнтерологом Еленой Знахаренко, эксперт рассказала “Ленте.ру”, почему мы набрасываемся на сладости на самом деле.

Стресс является основной причиной тяги к сладкому. Организм требует глюкозу в поисках серотонина – природного антидепрессанта. Когда мы едим сладости, настроение временно улучшается, тревога отступает, приходит кратковременное ощущение спокойствия.

Потребность во внимании и общении также часто приводит нас к прилавку с пирожными. Однако если научиться проявлять любовь по отношению к себе, то привычка “заедать” проблемы может исчезнуть, считает психотерапевт.

У “сахарной зависимости” есть не только психологические, но и физиологические причины. Высокий уровень глюкозы в крови – одна из них, отмечает гастроэнтеролог Знахаренко. Многие даже не подозревают, что едят сахар чаще, чем им кажется. Ведь иногда этот продукт используется производителями в качестве консерванта или усилителя вкуса. Резкое снижение привычной “дозы” провоцирует тягу к сладостям.

Несбалансированное питание, в частности, недостаточное количество белка в рационе, как и отсутствие физнагрузок часто вызывают желание срочно съесть торт, мороженое или шоколадку.