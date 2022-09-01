6 способов избавиться от "заедания" негативных эмоций

Большинство в моменты грусти тянется к еде. Причём именно к вредной пище. Например, к чипсам или мороженому. Специалисты из Кливлендской клиники отмечают, что за такой привычкой может скрываться эмоциональное переедание.

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Если вы будете «заедать» негативные эмоции регулярно, то это плохо скажется на вашем здоровье. Но есть способы избавиться от такой тяги к вредным продуктам.

Пересмотреть план питания. По словам диетолога Рэйчел Файн, помочь при эмоциональном переедании может употребление достаточного количества питательных продуктов в течение дня.

Найти поддержку у профессионалов. Важно отучиться испытывать стыд и вину при переедании. В этом помогут диетолог и психиатр.

Найти собственные эффективные способы преодоления трудностей. В период стресса обращаться к еде за неким утешением вовсе не стыдно. Однако наверняка есть и более полезные для здоровья способы справляться со стрессом. Постарайтесь их найти, ведь у каждого такие «инструменты» - свои. Например, это может быть дыхательная практика, прогулка быстрым шагом или беседа по телефону с другом.

Сделать паузу. Если вы заметите, что вновь тянетесь к еде, чтобы почувствовать себя комфортно, сделайте паузу и спросите себя: что мне на самом деле нужно прямо сейчас? Это позволит вам научиться обрабатывать сложные эмоции и понять, что вам позволит почувствовать себя лучше.

Потреблять достаточное количество полезных веществ в течение дня. Зарегистрированный диетолог-нутрициолог Сара Анзловар говорит, что когда человек получает достаточно необходимых мозгу и телу веществ, он в целом лучше справляется со сложными эмоциями. При недоедании же всё наоборот.

Помнить о голоде. Иногда, когда вы действительно очень проголодались, вам может показаться, что вы едите определённые продукты, потому что находитесь в стрессе или грустите. Но на самом деле это просто тело может нуждаться в дополнительной энергии.