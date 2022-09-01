6 способов избавиться от "заедания" негативных эмоций

Большинство в моменты грусти тянется к еде. Причём именно к вредной пище. Например, к чипсам или мороженому. Специалисты из Кливлендской клиники отмечают, что за такой привычкой может скрываться эмоциональное переедание.
Если вы будете «заедать» негативные эмоции регулярно, то это плохо скажется на вашем здоровье. Но есть способы избавиться от такой тяги к вредным продуктам.
Пересмотреть план питания. По словам диетолога Рэйчел Файн, помочь при эмоциональном переедании может употребление достаточного количества питательных продуктов в течение дня.
Найти поддержку у профессионалов. Важно отучиться испытывать стыд и вину при переедании. В этом помогут диетолог и психиатр.
Найти собственные эффективные способы преодоления трудностей. В период стресса обращаться к еде за неким утешением вовсе не стыдно. Однако наверняка есть и более полезные для здоровья способы справляться со стрессом. Постарайтесь их найти, ведь у каждого такие «инструменты» - свои. Например, это может быть дыхательная практика, прогулка быстрым шагом или беседа по телефону с другом.
Сделать паузу. Если вы заметите, что вновь тянетесь к еде, чтобы почувствовать себя комфортно, сделайте паузу и спросите себя: что мне на самом деле нужно прямо сейчас? Это позволит вам научиться обрабатывать сложные эмоции и понять, что вам позволит почувствовать себя лучше.
Потреблять достаточное количество полезных веществ в течение дня. Зарегистрированный диетолог-нутрициолог Сара Анзловар говорит, что когда человек получает достаточно необходимых мозгу и телу веществ, он в целом лучше справляется со сложными эмоциями. При недоедании же всё наоборот.
Помнить о голоде. Иногда, когда вы действительно очень проголодались, вам может показаться, что вы едите определённые продукты, потому что находитесь в стрессе или грустите. Но на самом деле это просто тело может нуждаться в дополнительной энергии.
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