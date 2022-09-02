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2 часа назад

Кардиолог объяснил «коварность» симптомов сердечного приступа у женщин

РИА "ФедералПресс"

Симптомы инфаркта у мужчин и женщин значительно различаются. Распознать сердечный приступ у женщины бывает сложно, сообщил кардиолог Олег Варфоломеев.

Кардиолог объяснил «коварность» симптомов сердечного приступа у женщин
Фото: CHROMORANGE / Bilderbox / globallookpress.comCHROMORANGE / Bilderbox / globallookpress.com

«Симптомы сердечного приступа у женщин гораздо сложнее распознать. Они, можно сказать, коварны: женщина может просто не чувствовать этой боли», – заявил Варфоломеев.

Женщины могут ощущать так называемое «чувство полноты» в груди, повышенное давление, изредка – боль в руках или лопатках. Зачастую пациентки с сердечным приступом уверены, что их состояние – это простая усталость. Еще один типично женский признак инфаркта – ощущение легкости и головокружения.

Кардиолог объяснил, что женская сосудистая система из-за гормонов и особенностей телосложения работает иначе, нежели мужская. Поэтому и признаки инфаркта отличаются от наиболее распространенных.

Врач посоветовал женщинам, которые заметят у себя подобные симптомы болезни, обратиться за медицинской помощью, сообщает «МедикФорум».

Ранее «ФедералПресс» писал, как свести к минимуму риск развития рака.

Здоровье,
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