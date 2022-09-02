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12 минут назад

Чем вино может быть опасно для женщин.

РИА "ФедералПресс"иещё 1

Врач-эндокринолог, врач-диетолог «СМ-Клиника», кандидат медицинских наук Оксана Михалева рассказала, чем вино может быть опасно для женщин.

Чем вино может быть опасно для женщин.
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Один грамм этанола дает 7 ккал энергии. Кроме того, вино обычно не употребляется без закуски, а закуска, как правило, довольно калорийна и сама по себе. Это сыр, шоколад, мясо, различные снеки, орехи»,

– отмечает диетолог.

Кроме того, алкоголь повышает аппетит. Частое употребление вина может привести к повышению массы тела. У некоторых женщин случается патологическая реакция на вино в виде резкого покраснения кожи лица и шеи, рук, которое может сопровождаться зудом, а еще у части людей – приступом мигрени. Эта реакция связана с наличием в вине гистамина и тирамина. Особенно это касается красного вина.

Оксана Михалева отмечает, что существует и алкогольная зависимость. Алкоголь негативно отражается на коже и может вызвать рубеоз лица, а эти последствия являются необратимыми, передают «Известия».

Здоровье,
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