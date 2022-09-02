Чем вино может быть опасно для женщин.

«Один грамм этанола дает 7 ккал энергии. Кроме того, вино обычно не употребляется без закуски, а закуска, как правило, довольно калорийна и сама по себе. Это сыр, шоколад, мясо, различные снеки, орехи»,

Кроме того, алкоголь повышает аппетит. Частое употребление вина может привести к повышению массы тела. У некоторых женщин случается патологическая реакция на вино в виде резкого покраснения кожи лица и шеи, рук, которое может сопровождаться зудом, а еще у части людей – приступом мигрени. Эта реакция связана с наличием в вине гистамина и тирамина. Особенно это касается красного вина.