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37 минут назад

101-летняя женщина назвала поспособствовавший ее долголетию напиток

Lenta.ru

В США 101-летняя жительница штата Миссури отпраздновала очередной день рождения и назвала напиток, который поспособствовал ее долголетию. Об этом сообщает Ozark County Times.

101-летняя женщина назвала поспособствовавший ее долголетию напиток
Фото:  Ozark County Times Ozark County Times

Хуанита Лорейн По родилась 25 августа 1922 года в небольшом поселке Юдалл, округ Озарк. С детства она получила прозвище «Уаки», что на языке местных индейцев означает «сильная». Женщина вспоминает, что ее детство было суровым, а с такими вещами, как водопровод и электричество, она впервые познакомилась, когда в 15 лет отправилась в Канзас-Сити, чтобы работать няней.

В 1944 году она вышла замуж и вместе с супругом завела свою ферму, на которой работала до 90 лет. Женщина считает, что главным секретом ее долголетия является любимый газированный напиток.

«Кто-то не может прожить без кофе, а я без кока-колы», — заявила долгожительница.

Сейчас женщина проживает в доме престарелых Springfield Villa в городе Спрингфилд, куда перебралась в 2021 году после смерти единственной дочери. Поздравить По с праздником приехали многочисленные родственники и друзья.

Ранее сообщалось, что 105-летняя жительница Шотландии поделилась секретом долголетия. Марджори Стюарт уверена, что прожила так долго благодаря любимому алкогольному напитку.

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