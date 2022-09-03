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1 час назад

Отказ от сахара поможет сохранить молодость кожи

Слово и Делоиещё 1

Рафинированный сахар является популярным, но вреднымпродуктом. Отказ от него поможет сохранить молодость кожи, сообщила диетолог, нутрициолог Ирина Писарева.

Отказ от сахара поможет сохранить молодость кожи
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Снижение потребления сахара способствует снижению лишнего веса и поможет контролировать массу тела. Кроме того, отсутствие сахара в рационе поможет избежать развития диабета.

«Однозначно сокращение потребления сахара регулирует давление и снижает риск гипертонии. Сосуды становятся более эластичными, лучше снабжают сердце и мозг кислородом»,

— сообщила Писарева.

Люди, которые не употребляют сахар, дольше остаются активными в физическом плане. У них наблюдается более здоровый цвет кожи и уменьшение воспалений, передает URA.RU.

Здоровье,Ирина Писарева,
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