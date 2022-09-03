Отказ от сахара поможет сохранить молодость кожи

Рафинированный сахар является популярным, но вреднымпродуктом. Отказ от него поможет сохранить молодость кожи, сообщила диетолог, нутрициолог Ирина Писарева .

Снижение потребления сахара способствует снижению лишнего веса и поможет контролировать массу тела. Кроме того, отсутствие сахара в рационе поможет избежать развития диабета.

«Однозначно сокращение потребления сахара регулирует давление и снижает риск гипертонии. Сосуды становятся более эластичными, лучше снабжают сердце и мозг кислородом»,

Люди, которые не употребляют сахар, дольше остаются активными в физическом плане. У них наблюдается более здоровый цвет кожи и уменьшение воспалений, передает URA.RU.