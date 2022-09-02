Диетолог рассказала, как частое употребление колы может продлить жизнь

Жительница штата Миссури, США, Хуанита Лорейн По на днях отметила свое 101-летие. Прожить долгую жизнь, по словам самой американки, ей помогли полноценный сон, смена деятельности и большая любовь к сладкой газировке — коле. «Вечерняя Москва» узнала у врача-диетолога, действительно ли этот напиток способствует долголетию.

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По словам Марии Лавровой, изначально кола являлась лекарственным средством, которое использовалось в борьбе с мужской дисфункцией и нервными болезнями. Однако наличие в ней высокого содержания сахара (15 граммов сахара в 100 граммах напитка) делает газировку опасным средством, которое может спровоцировать развитие сахарного диабета.

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— Но, конечно, многое все же зависит от образа жизни, — подчеркнула Лаврова. — Возможно, эта американская пенсионерка в целом ведет довольно активный образ жизни и питается весьма полезными продуктами, а кола является единственной ее слабостью. Да и не стоит забывать о полезных свойствах этого безалкогольного напитка.

Так, по словам эксперта, в коле содержится известный алкалоид кофеин, стимулирующий мышечную активность. Это вещество усиливает работоспособность, избавляет от усталости при активной умственной и физической деятельности, улучшает концентрацию.

Собеседница «ВМ» напомнила, что напиток часто рекомендуют гимнастам и атлетам в качестве средства, которое повышает выносливость и способствует быстрому восстановлению после физических нагрузок.

По словам врача, отчасти напиток мог благоприятно влиять на активность пенсионерки, но причина долголетия в ее случае больше кроется в образе жизни, калифорнийском климате и, скорее всего, дисциплине:

— Кола — это все-таки сладкая газированная вода. И по большому счету ее главное предназначение — временное утоление жажды. Чрезмерное употребление — это путь не к долголетию, а, скорее, дорога в кабинет врача. Для взрослого человека норма сахара в день составляет около 25 граммов, а мы уже выяснили, что в 100 граммах напитка около 15 граммов сахара. Наверное, нет таких людей, которые ограничиваются всего 100 граммами напитка. Как правило, мы эту норму нарушаем, выпивая литрами газировку.