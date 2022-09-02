Ученые рассказали, какую воду нужно пить для хорошего самочувствия

Японские ученые выяснили, какую воду необходимо пить при различных недугах, чтобы улучшить самочувствие.
Как отметил токсиколог, профессор Михаил Кутушов в своем Telegram-канале, японские врачи пришли к выводу, что именно теплая вода полезна в решении многих проблем со здоровьем.
Пить воду следует медленно, 1-2 стакана утром натощак. После этого нельзя сразу завтракать – лучше сделать паузу на 30-40 минут.При этом вода не должна быть прохладной и тем более холодной.
Специалист утверждает, что холодная вода задерживает в печени жир и оказывает влияние на внутренние стенки желудка.
Кроме того, вода имеет нулевую калорийность. Это значит, что, выпивая ее, человек увеличивает объем содержимого желудка, при этом не добавляем калорий. Это помогает есть меньше.