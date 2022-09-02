Ученые рассказали, какую воду нужно пить для хорошего самочувствия

Японские ученые выяснили, какую воду необходимо пить при различных недугах, чтобы улучшить самочувствие.

Фото: ИД «Волгоградская правда» / архив ИД «Волгоградская правда» / архив

Как отметил токсиколог, профессор Михаил Кутушов в своем Telegram-канале, японские врачи пришли к выводу, что именно теплая вода полезна в решении многих проблем со здоровьем.

Пить воду следует медленно, 1-2 стакана утром натощак. После этого нельзя сразу завтракать – лучше сделать паузу на 30-40 минут.При этом вода не должна быть прохладной и тем более холодной.

Специалист утверждает, что холодная вода задерживает в печени жир и оказывает влияние на внутренние стенки желудка.