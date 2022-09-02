Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+24° в 
USD 60.24EUR 60.28
Войти в почту
26 минут назад

Ученые рассказали, какую воду нужно пить для хорошего самочувствия

Волгоградская правда

Японские ученые выяснили, какую воду необходимо пить при различных недугах, чтобы улучшить самочувствие.

Ученые рассказали, какую воду нужно пить для хорошего самочувствия
Фото: ИД «Волгоградская правда» / архивИД «Волгоградская правда» / архив

Как отметил токсиколог, профессор Михаил Кутушов в своем Telegram-канале, японские врачи пришли к выводу, что именно теплая вода полезна в решении многих проблем со здоровьем.

Пить воду следует медленно, 1-2 стакана утром натощак. После этого нельзя сразу завтракать – лучше сделать паузу на 30-40 минут.При этом вода не должна быть прохладной и тем более холодной.

Специалист утверждает, что холодная вода задерживает в печени жир и оказывает влияние на внутренние стенки желудка.

Кроме того, вода имеет нулевую калорийность. Это значит, что, выпивая ее, человек увеличивает объем содержимого желудка, при этом не добавляем калорий. Это помогает есть меньше.

Здоровье,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители