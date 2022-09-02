Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+29° в 
USD 60.37EUR 60.22
Войти в почту
43 минуты назад

Диета Мадлен Жеста: меню, особенности, советы диетолога

Катя Кобышева
Людмила Микитюкэксперт

Большинство худеющих непременно ставят себе цель избавиться от лишних килограммов к определенному сроку: к отпуску, Новому году, дню рождения, свадьбе и так далее — хороших дат в календаре довольно много. Но на практике нередко оказывается так, что все сроки прошли, а вес остался таким же, каким и был. Что делать? Конечно же, искать новый путь и идти к своей цели. Например, попробовать диету Мадлен Жеста. Как она работает, в чем ее преимущества и кому она противопоказана, «Рамблеру» рассказал эксперт — диетолог-нутрициолог Людмила Микитюк.

Диета Мадлен Жеста: меню, особенности, советы диетолога
Фото: stock.adobe.comstock.adobe.com

Кто такая Мадлен Жеста

Видео дня

Мадлен Жеста — французский доктор, терапевт и диетолог. Она разработала собственную программу питания и помогла похудеть французским знаменитостям — Катрин Денев, Жерару Депардье, Жюльет Бинош, Изабель Аджани и другим. По ее мнению, диета должна быть питательной, но при этом низкокалорийной, чтобы уходил лишний вес.

Главные принципы диеты Мадлен Жеста

  1. Баланс белков, жиров, углеводов и калорий. Организм получает все необходимые нутриенты для полноценного существования без лишних калорий.
  2. Выходные — всегда разгрузочные дни.
  3. Диета длится десять дней, при этом начинать нужно в субботу.

В чем преимущества диеты Мадлен Жеста

Цель диеты: обретение утраченной гармонии, помощь организму в восстановлении естественного инстинкта полезного питания

Диета Мадлен Жеста рассчитана на 10 дней. За этот период можно похудеть на 4-6 кг. За время соблюдения диеты формируется привычка к здоровому питанию, человек начинает понимать, сколько нужно съедать, и различать, какие продукты вредны, а какие полезны.

При диете Мадлен Жеста голод практически не ощущается. Частый прием жидкости небольшими порциями способствует естественному лимфодренажу тканей и очищению организма. В итоге улучшается состояние кожи, что можно рассматривать как дополнительный плюс диеты.

Эта программа похудения признана одной из безопасных. Особенность ее в том, что она предполагает использование продуктов, богатых клетчаткой и минералами, витаминами и микроэлементами. Это делает программу не изнурительной, но эффективной. Именно диета Мадлен Жеста способствует процессу очистки организма от шлаков, токсинов, опасных веществ. Большое количество клетчатки в рационе отвечает за нормальную очистку ЖКТ. Этот компонент способен абсорбировать токсичные вещества, а после еще и выводить их. Выгодное отличие диеты Мадлен Жеста в том, что она не предполагает голодовки или серьезных ограничений в потребляемой пище.
Людмила Микитюк
Людмила МикитюкДиетолог-нутрициолог

Кому противопоказана диета Мадлен Жеста

При соблюдении диеты Мадлен Жеста противопоказаны физические нагрузки, поэтому она идеально подходит для людей, ведущих малоактивный образ жизни.

Главным недостатком диеты является дефицит жиров. А ведь для здоровья человека очень важен баланс поступающих питательных веществ. Растительные масла не только содержат необходимые полиненасыщенные жирные кислоты, но и являются основным источником витамина A. Его недостаток в пище ухудшает барьерную функцию слизистых оболочек, из-за чего организм становится более восприимчивым к различным инфекциям; добиться какого-либо очищения печени, почек и других органов за счет обильного питья невозможно; ограничение физической активности нельзя назвать правильным с точки зрения физиологии. Чтобы избавиться от лишних килограммов, необходимо ускорить метаболизм, а для этого нужны физические упражнения.
Людмила Микитюк
Людмила МикитюкДиетолог-нутрициолог

Как объясняет Людмила Микитюк, противопоказаний у диеты

Мадлен Жеста практически не имеется. Ее могут соблюдать люди любого возраста и пола. Автор утверждает, что эта система питания полезна даже для кормящих женщин, стремящихся скорее прийти в форму после родов.

Однако при заболеваниях желудочно-кишечного тракта и мочевыделительной системы нужно проконсультироваться с лечащим врачом, прежде чем начинать питаться по данной системе.
Людмила Микитюк
Людмила МикитюкДиетолог-нутрициолог

Как не набрать новые килограммы после завершения диеты

Окончательный результат напрямую зависит от первоначального показателя. Люди тучные, с большим количеством лишних килограммов, не смогут полностью его сбросить. Возвращаться к диетическому меню нужно будет постоянно.

Диету не следует продолжать больше 10 дней и стоит строго придерживаться рекомендуемого режима питания. А чтобы сохранить полученный результат, следует продолжать в своем рационе употреблять продукты из диеты: грейпфруты (как известно, они способствуют сжиганию жиров в организме), молочный коктейль, чрезвычайно полезный за счет содержания в нем магния, гидромель для поддержания заряда бодрости в течении дня.
Людмила Микитюк
Людмила МикитюкДиетолог-нутрициолог

Меню

Суббота

Диета начинается в субботу. В этот день разрешается:

  • Стакан свежевыжатого фруктового или овощного сока
  • Один фрукт
  • Мясо на пару, или рыба, или птица
  • 200-300 мл натурального йогурта
  • Три чашки овощного бульона с интервалом в один час
  • Салат из свежих или вареных овощей, например, винегрет
  • Стаканчик натурального йогурта на ночь

Воскресенье

Этот день считается ленивым, калорийность рациона снижена, поэтому сегодня можно лежать и отдыхать. Что разрешается:

  • 0,5 л овощного бульона
  • сок из двух грейпфрутов
  • чашка какао с чайной ложечкой меда
  • нежирная рыба
  • салат из зеленых овощей (спаржа, шпинат, брокколи, сельдерей и все такое)

Будние дни

В будние дни рацион значительно богаче, калорийность примерно 1200-1400 ккал.

  • На завтрак: стакан воды, стакан свежевыжатого фруктового сока через 15 минут и банан.
  • На второй завтрак: чашка какао.
  • На обед: пачка творога 5%-ной жирности, 2 столовые ложки меда, 130 граммов фруктов или ягод.
  • На полдник: 150 граммов сухофруктов, через час — стакан цитрусового сока с 1 чайной ложкой меда.
  • На ужин: 200 граммов мяса, птицы или нежирной рыбы на пару и 300 граммов зеленых овощей, допускаются тушеные баклажаны, перец, помидоры, кабачки.

Рецепт овощного бульона

Ингредиенты:

  • 1,5 литра воды
  • 1 кг лука-порея
  • 400 г моркови
  • 400 г помидоров
  • Тимьян, сельдерей — несколько веточек

Приготовление

Овощи крупно порезать и положить в кипящую воду. Через пару минут убавить огонь до минимума, дать покипеть 15-20 минут, снять с огня. Остудить. Пить в первый, второй и восьмой, девятый дни диеты.

Рецепт гидромеля

Ингредиенты:

  • 250 мл воды
  • Лимон
  • 1 чайная ложка меда

Приготовление

В стакан воды выдавить сок лимона и добавить чайную ложку меда. Пить каждый день после обеда.

Здоровье,Жерар Депардье,Катрин Денев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители