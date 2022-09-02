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2 часа назад

Гинеколог объяснила, можно ли забеременеть при климаксе

Вечерняя Москва

Гинеколог Татьяна Илюхина рассказала о случае из своей врачебной практики, который доказывает, что далеко не всегда отсутствие регулярного менструального цикла говорит о наступлении климакса.

Гинеколог объяснила, можно ли забеременеть при климаксе
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Так, к ней на УЗИ пришла 50-летняя пациентка с жалобами на боли, вздутие живота и прибавку веса.

— Более полугода нет менструации, запоры, тошнота, сильное вздутие живота. Осмотрела пациентку на УЗИ — все в норме. Спускаюсь датчиком ниже и вижу образование в брюшной полости. Оказалось, что пациентка не шестом месяце беременности! — сказала специалист.

Пациентка была уверена, что у нее климакс, но в итоге она родила здорового мальчика. Илюхина подчеркнула, что в климаксе забеременеть нельзя, но нужно четко быть уверенной, что климакс действительно наступил, сообщает «МедикФорум».

Акушер-гинеколог, репродуктолог Софья Мелкомян рассказала, что первый триместр беременности является наиболее критичным периодом для женщин.

Она отметила, что наиболее ответственным временем является с седьмого по девятую недели, так как в этот период начинается становление эмбриона и формирование плода, любые заболевания будущей мамы могут привести к нежелательным последствиям.

Здоровье,
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