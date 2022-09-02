Гинеколог объяснила, можно ли забеременеть при климаксе

Гинеколог Татьяна Илюхина рассказала о случае из своей врачебной практики, который доказывает, что далеко не всегда отсутствие регулярного менструального цикла говорит о наступлении климакса.

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Так, к ней на УЗИ пришла 50-летняя пациентка с жалобами на боли, вздутие живота и прибавку веса.

— Более полугода нет менструации, запоры, тошнота, сильное вздутие живота. Осмотрела пациентку на УЗИ — все в норме. Спускаюсь датчиком ниже и вижу образование в брюшной полости. Оказалось, что пациентка не шестом месяце беременности! — сказала специалист.

Пациентка была уверена, что у нее климакс, но в итоге она родила здорового мальчика. Илюхина подчеркнула, что в климаксе забеременеть нельзя, но нужно четко быть уверенной, что климакс действительно наступил, сообщает «МедикФорум».

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