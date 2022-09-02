О чем говорит чувство постоянного голода

— Если причина психологическая, нужно со специалистом разобраться, какие ситуации вызывают чувство голода, как человек питается. И лучше не ходить в те места, где есть запахи, убрать конфеты со стола. Если это причина физиологическая, то убираем саму предысторию, почему это чувство голода у человека возникает. Например, если есть проблема с щитовидной железой, значит, решаем ее, — заключила врач.