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2 часа назад

Выхлопные газы наносят больший вред женщинам, нежели мужчинам

Gismeteoиещё 3

Загрязнение воздуха представляет собой одну из крупнейших экологических проблем во всем мире, от которого страдают абсолютно все.

Выхлопные газы наносят больший вред женщинам, нежели мужчинам
Фото: © shutterstock.com© shutterstock.com

При этом новая работа канадских специалистов университетов Манитобы и Британской Колумбии продемонстрировала, что на женщинах сильнее сказывается пагубное воздействие от вдыхания выхлопных газов, согласно сообщению Medical Xpress.

В проведенном учеными эксперименте были задействованы пять некурящих мужчин и женщин, которым на протяжении четырех часов сначала пришлось дышать фильтрованным воздухом, а потом столько же вдыхать выхлопные газы от дизельных двигателей.Специалистами были проведены анализы, показавшие, что в крови у испытуемых содержались 90 белков, которые варьировались у мужчин и женщин.

При этом, как заметили ученые, часть из них была ответственна за воспалительные процессы, свертываемость крови, а также болезни сердца и иммунной системы.Исследователи обратили внимание, что именно женщины сильнее всего были подвержены пагубному воздействию загрязненного воздуха и последующим проблемам со здоровьем.

Здоровье,
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