Выхлопные газы наносят больший вред женщинам, нежели мужчинам

Загрязнение воздуха представляет собой одну из крупнейших экологических проблем во всем мире, от которого страдают абсолютно все.

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При этом новая работа канадских специалистов университетов Манитобы и Британской Колумбии продемонстрировала, что на женщинах сильнее сказывается пагубное воздействие от вдыхания выхлопных газов, согласно сообщению Medical Xpress.

В проведенном учеными эксперименте были задействованы пять некурящих мужчин и женщин, которым на протяжении четырех часов сначала пришлось дышать фильтрованным воздухом, а потом столько же вдыхать выхлопные газы от дизельных двигателей.Специалистами были проведены анализы, показавшие, что в крови у испытуемых содержались 90 белков, которые варьировались у мужчин и женщин.