Выхлопные газы наносят больший вред женщинам, нежели мужчинам

Загрязнение воздуха представляет собой одну из крупнейших экологических проблем во всем мире, от которого страдают абсолютно все.
При этом новая работа канадских специалистов университетов Манитобы и Британской Колумбии продемонстрировала, что на женщинах сильнее сказывается пагубное воздействие от вдыхания выхлопных газов, согласно сообщению Medical Xpress.
В проведенном учеными эксперименте были задействованы пять некурящих мужчин и женщин, которым на протяжении четырех часов сначала пришлось дышать фильтрованным воздухом, а потом столько же вдыхать выхлопные газы от дизельных двигателей.Специалистами были проведены анализы, показавшие, что в крови у испытуемых содержались 90 белков, которые варьировались у мужчин и женщин.
При этом, как заметили ученые, часть из них была ответственна за воспалительные процессы, свертываемость крови, а также болезни сердца и иммунной системы.Исследователи обратили внимание, что именно женщины сильнее всего были подвержены пагубному воздействию загрязненного воздуха и последующим проблемам со здоровьем.